Вооруженный ножом мужчина побежал на полицейских в Бат-Яме и был ранен

Пресс-служба полиции сообщает о чрезвычайном происшествии в Бат-Яме: вооруженный ножом мужчина побежал в направлении сотрудников полиции, находившихся на улице а-Шикма, чем создал угрозу их жизни.

Сотрудники полиции открыли огонь по подозреваемому, чтобы обезвредить его. Мужчина был ранен, в тяжелом состоянии он эвакуирован в больницу "Вольфсон". Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются.