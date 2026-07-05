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Израиль

Вооруженный ножом мужчина побежал на полицейских в Бат-Яме и был ранен

Полиция
Бат-Ям
время публикации: 05 июля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 14:12
Вооруженный ножом мужчина побежал на полицейских в Бат-Яме и был ранен
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщает о чрезвычайном происшествии в Бат-Яме: вооруженный ножом мужчина побежал в направлении сотрудников полиции, находившихся на улице а-Шикма, чем создал угрозу их жизни.

Сотрудники полиции открыли огонь по подозреваемому, чтобы обезвредить его. Мужчина был ранен, в тяжелом состоянии он эвакуирован в больницу "Вольфсон". Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются.

Израиль
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