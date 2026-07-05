Вооруженный ножом мужчина побежал на полицейских в Бат-Яме и был ранен
время публикации: 05 июля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 14:12
Пресс-служба полиции сообщает о чрезвычайном происшествии в Бат-Яме: вооруженный ножом мужчина побежал в направлении сотрудников полиции, находившихся на улице а-Шикма, чем создал угрозу их жизни.
Сотрудники полиции открыли огонь по подозреваемому, чтобы обезвредить его. Мужчина был ранен, в тяжелом состоянии он эвакуирован в больницу "Вольфсон". Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются.