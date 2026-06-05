Минюст России обновил реестр "иноагентов", добавив в него бывшего сопредседателя движения "Голос" Станислава Андрейчука; журналистов издания "Проект" Михаила Маглова и Виталия Солдатских; режиссера Татьяну Фролову.

Андрейчук три дня назад рассказал, что против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей "иностранного агента" (статья 330.1 УК), хотя он еще не был им объявлен в личном качестве. Он пояснил, что "иноагентом" было движение наблюдателей "Голос" – но 7 июля 2025 года сам Андрейчук вышел из "Голоса", а организация прекратила свою деятельность.

"Проект" после объявления его журналистов "иноагентами" привел список самых важных расследований, которые они делали. В их числе – материалы про Владимира Путина и Рамзана Кадырова, а также большие исследования российской элиты и окружения президента. Оба журналиста не в России.

Татьяна Фролова – одна из создательниц театра КнАМ, который был, как он сам описывает себя, "первым официально зарегистрированным негосударственным театром в СССР". В июне 2022 года он закрылся, Фролова также живет не в России.