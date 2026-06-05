ВСУ: ночью перехвачены 198 из 216 БПЛА. МО РФ: сбиты 123 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине две авиационные ракеты Х-59/69 и 216 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 198 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Ракеты не достигли целей. Причинен ущерб в Запорожской области, есть погибшая и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 123 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.