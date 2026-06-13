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Израиль

В результате автомобильной аварии в Хайфе погиб мужчина

Мада
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:09
В результате автомобильной аварии в Хайфе погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В результате автомобильной аварии в Хайфе пострадали три человека. Один из них, водитель машины, был доставлен в больницу РАМБАМ в критическом состоянии и вскоре скончался.

Один из двух пассажиров, находившихся в автомобиле, находится в критическом состоянии, травмы второго – легкие.

Полиция начала расследование обстоятельств ДТП. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением, другие транспортные средства в инциденте не участвовали.

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