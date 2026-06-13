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Ближний Восток

CNN: Иран обрушил туннели и заминировал входы в ядерный комплекс в Исфахане

Иран
время публикации: 13 июня 2026 г., 09:30 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 09:37

В последние недели Иран преднамеренно обрушивал туннели и минировал входы в разбомбленный ядерный комплекс в Исфахане. Как сообщает телеканал CNN, Тегеран пошел на это, чтобы предотвратить возможный рейд спецназа США с целью извлечения запасов высокообогащенного урана.

Согласно отчету, основанному на данных пяти источников, знакомых с американской разведкой, извлечь этот уран стало намного сложнее и опаснее для кого бы то ни было — включая самих иранцев. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом войны, когда президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность проведения наземной операции по захвату иранских ядерных запасов.

Бывший высокопоставленный чиновник в ядерной сфере пояснил в интервью CNN, что эти действия Ирана создают дополнительные риски: в будущем Тегеран может заявить, что часть материалов просто невозможно извлечь.

Судьба запасов обогащенного урана остается одним из самых острых вопросов на переговорах между США и Ираном по завершению войны.

Ближний Восток
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