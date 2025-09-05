На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, множество погибших

Вечером 4 сентября на Шри-Ланке, на трассе Элла-Веллавайя, автобус, в котором находились более 30 пассажиров, упал в ущелье с высоты примерно 300 метров.

По данным местных властей, погибли не менее 15 человек (в их числе водитель и девять женщин), 18 пострадавших (в том числе дети) доставлены в больницы, многие из них в тяжелом состоянии.

Издание Daily Mirror Sri Lanka пишет, что в автобусе находились сотрудники муниципалитета Тангалле, возвращавшиеся с экскурсии. Сведений о погибших или пострадавших иностранцах нет.

Полиция задержала водителя джипа, с которым, по предварительной версии, автобус столкнулся перед тем как упасть в пропасть, пишет adaderana.lk. Расследование причин аварии продолжается.