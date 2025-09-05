x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 08:26
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, множество погибших

ДТП
Погибшие
Шри-Ланка
время публикации: 05 сентября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 08:23
Шри-Ланка
AP Photo/Eranga Jayawardena

Вечером 4 сентября на Шри-Ланке, на трассе Элла-Веллавайя, автобус, в котором находились более 30 пассажиров, упал в ущелье с высоты примерно 300 метров.

По данным местных властей, погибли не менее 15 человек (в их числе водитель и девять женщин), 18 пострадавших (в том числе дети) доставлены в больницы, многие из них в тяжелом состоянии.

Издание Daily Mirror Sri Lanka пишет, что в автобусе находились сотрудники муниципалитета Тангалле, возвращавшиеся с экскурсии. Сведений о погибших или пострадавших иностранцах нет.

Полиция задержала водителя джипа, с которым, по предварительной версии, автобус столкнулся перед тем как упасть в пропасть, пишет adaderana.lk. Расследование причин аварии продолжается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 мая 2025

В Шри-Ланке упал в пропасть автобус, десятки погибших и раненых