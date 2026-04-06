В Дагестане обнаружено тело погибшей при паводке пятилетней девочки

Число погибших в результате паводков в Дагестане выросло до четырех, в Дербентском районе обнаружено тело девочки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации района.

"Обнаружено тело пятилетней девочки недалеко от села Мамедкала Дербентского района. Девочка родом из села Великент. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала", – сказал собеседник агентства.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС. В Махачкале паводком повреждено почти 3800 домов.