Апелляционный суд в США: Палестинская администрация заплатит жертвам Второй интифады $655 млн

Федеральный апелляционный суд Нью-Йорка восстановил ранее отмененный им приговор от 2015 года по делу "Соколов против Палестинской администрации".

Первоначальный иск был подан в 2004 году десятью семьями жертв терактов, совершенных в ходе Второй интифады. Среди истцов - семьи Гриц, Колтер, Блюштейн и Картер, потерявшие детей при взрыве в кафетерии Еврейского университета; семья Голдберг, потерявшая кормильца при теракте в иерусалимском автобусе маршрута №19; а также Шейна Голд, Йонатан и Алан Бауэр, Шауль Манделькорн и Марк Соколов, пострадавшие в серии терактов на улице Яффо в Иерусалиме.

В 2015 году, после 11 лет судебных разбирательств, присяжные признали ПА и ООП ответственными за совершение терактов и обязали их выплатить жертвам 655,5 млн долларов.

ПА обжаловала приговор, сославшись на отсутствие юрисдикции, и апелляционный суд Нью-Йорка принял этот довод, отменив решение суда первой инстанции.

В 2025 году, после еще десяти лет борьбы, истцы, вместе с адвокатами Ницаной Даршан-Лейтнер и Кентом Йеловичем, добились прецедентного постановления Верховного суда США от мая 2025 года, установившего наличие юрисдикции для рассмотрения исков против Палестинской администрации в американских судах по делам о международном терроризме.

Перед апелляционным судом встал выбор: восстановить приговор от 2015 года или или предоставить истцам возможность провести новое судебное разбирательство. Приняв во внимание длительность процесса и заинтересованность Конгресса США в борьбе с терроризмом, суд отменил прежнее решение об отклонении иска и восстановил первоначальный приговор.