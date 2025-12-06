МАГАТЭ: саркофаг Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не может выполнять свою основную функцию из-за повреждений, нанесенных российским беспилотником.

"Саркофаг утратил ключевые функции безопасности, включая способность удерживать радиацию", но при этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили повреждений", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

По данным агентства, инспекция, проведенная на прошлой неделе, показала, что саркофаг, был поврежден беспилотником в феврале прошлого года. Инцидент также вызвал крупный пожар в наружной оболочке массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения выхода радиоактивных веществ из реактора.

Новый безопасный саркофаг, изоляционное арочное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, ввели в эксплуатацию в 2019 году. Сооружение рассчитано на 100 лет и заменило саркофаг "Укрытие", построенный сразу после катастрофы 1986 года.