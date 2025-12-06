Бывший глава разведки Саудовской Аравии: "Израиль следует обуздать"

Бывший глава разведки Саудовской Аравии принц Турки аль-Файсал заявил, что Израиль стал большей угрозой для региональной стабильности, чем Иран. Заявление было сделано на саммите по Ближнему Востоку и Африке Института Милкена в Абу-Даби.

Принц Турки, будучи видным членом королевской семьи Саудовской Аравии, сохраняет влияние в Эр-Рияде даже после ухода из правительства.

"События в Ливане, связанные с ослаблением "Хизбаллы" и сменой режима в Сирии, очевидно, повлияли на способность Ирана влиятьна события на Ближнем Востоке в целом", – заметил он.

"Израиль чувствует себя на высоте положения, бомбя Сирию почти ежедневно, продолжая бомбить палестинцев – как в секторе Газы, так и на Западном берегу, а также в Ливане, где, как предполагается, действует режим прекращения огня", – говорит принц Турки.

"Это определенно не предвестник мира в нашей части света. На мой взгляд, именно Израиль сейчас является возмутителем спокойствия, и его следует обуздать", – говорит он.

Его комментарии еще раз подчеркивают, насколько далек Эр-Рияд от нормализации отношений с Израилем, отмечает Times of Israel.