06 декабря 2025
06 декабря 2025
Мир

Канада исключила Сирию из списка государств, поддерживающих терроризм

Канада
Сирия
время публикации: 06 декабря 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 06:58
Канада исключила Сирию из списка государств, поддерживающих терроризм
AP Photo/Hussein Malla

Правительство Канады заявило, что исключило Сирию из списка иностранных государств, поддерживающих терроризм, а также исключило "Хайят Тахрир аш-Шам" – группировку, возглавлявшую альянс повстанцев, который помог свергнуть президента Башара Асада, – из списка террористических организаций.

"Эти меры соответствуют недавним решениям, принятым нашими союзниками, включая Великобританию и Соединенные Штаты, и являются продолжением усилий сирийского переходного правительства по укреплению стабильности в Сирии", – говорится в заявлении канадского правительства.

Мир
