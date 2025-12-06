Канада исключила Сирию из списка государств, поддерживающих терроризм

Правительство Канады заявило, что исключило Сирию из списка иностранных государств, поддерживающих терроризм, а также исключило "Хайят Тахрир аш-Шам" – группировку, возглавлявшую альянс повстанцев, который помог свергнуть президента Башара Асада, – из списка террористических организаций.

"Эти меры соответствуют недавним решениям, принятым нашими союзниками, включая Великобританию и Соединенные Штаты, и являются продолжением усилий сирийского переходного правительства по укреплению стабильности в Сирии", – говорится в заявлении канадского правительства.