Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1382-й день войны

Минобороны РФ 6 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Рыжевка, Стариково и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Байрак, Пролетарское, Вильча, Лиман и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Шийковка, Новоосиново, Благодатовка, Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Червоное, Славянск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Торецкое, Гришино, Артемовка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Косовцево, Белогорье, Гуляйполе и Прилуки Запорожской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка Запорожской области, Львово, Никольское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 412 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).