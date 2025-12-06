Белый дом опубликовал текст новой стратегии национальной безопасности США

В пятницу, 5 декабря, на сайте Белого дома был опубликован текст новой стратегии национальной безопасности США. В ней прописаны основные положения внутренней и внешней политики США на ближайшие годы.

Согласно документу (его цитирует ВВС), США видят себя безоговорочным мировым лидером в области экономики, вооружений, высоких технологий, а также в формировании политики в Западном полушарии и на Ближнем Востоке. При этом в документе утверждается: "Ближний Восток больше не является основой стратегии безопасности США в связи с прогрессом мирного процесса в регионе".

Вашингтон также готовится участвовать в выстраивании отношений между Европой и Россией.

Из текста новой стратегии следует, что Соединенные Штаты отказываются от односторонней защиты и поддержки более слабых игроков и переходит к тактике взаимовыгодных отношений. Это в первую очередь касается взаимоотношений с Европой и странами Африки.

В частности, США намерены уменьшить военную помощь европейским союзникам – чтобы "Европа начала крепко стоять на своих ногах".

Особое внимание в документе уделяется "доктрине Монро".

"Соединенные Штаты много лет игнорировали это направление, но теперь они возвращаются к доктрине Монро и будут следовать ей, чтобы восстановить превосходство Америки в Западном полушарии, защитить нашу родину и обеспечить доступ к ключевым географическим районам региона", – говорится в документе.

Эта новая политика в Стратегии названа "новой версией доктрины Монро от Трампа" (The Trump Corollary to the Monroe Doctrine).

Доктрина Монро, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, по сути объявляла Соединенные Штаты доминирующей силой в Западном полушарии. В этой доктрине США предлагали европейским державам придерживаться политики взаимного невмешательства: Соединенные Штаты не вмешиваются в европейские дела, а европейцы – в дела обеих Америк. При этом США оставляли за собой право вмешиваться в политику других стран американского континента, если того требует защита американских национальных интересов.