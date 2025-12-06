Россия нанесла массированный удар по железным дорогам и энергетике Украины

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в ночь на субботу, 6 декабря, в Киевской области под обстрелом оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы. Ранены три человека: две женщины в Вышгородском районе и один мужчина в Фастове, сообщает ВВС.

В Фастове в результате удара возникли пожары, есть разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. Поезда, которые должны проходить через Фастов, меняют маршрут. В селе Новые Петровцы Вышгородского района обломки БПЛА упали на складское помещение, возник пожар на площади 5500 кв.м. Также в этом населенном пункте разрушен жилой дом и еще шесть домов повреждены. В селе Нежиловочи Бучанского района сгорел частный дом.

Под ударом оказались и другие области. В Луцке (Волынская область) после российской атаки возник сильный пожар на продуктовых складах, рассказал мэр Игорь Полищук. Глава Днепропетровской области Вячеслав Гайваненко сообщил, что в Днепре разрушено несколько зданий, в Зеленодольске под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, в Павлограде загорелись гараж и хозяйственная постройка. В Никополе пострадал 11-летний мальчик, в Днепровском районе еще три человека.

В Черниговской области был удар по объектам критической инфраструктуры, в Корюковском районе зафиксированы попадания по жилому сектору и по гражданскому объекту, сообщает ГСЧС.

В минэнерго Украины сообщили, что удары по энергообъектам были в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.