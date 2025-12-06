Арестован профессор Гарварда, обвиняемый в стрельбе возле синагоги в Массачусетсе

Иммиграционные власти США арестовали приглашенного профессора Гарвардской школы права после того, как ему было предъявлено обвинение в стрельбе из пневматического ружья возле синагоги в Массачусетсе за день до Йом Кипур, сообщает The Guardian.

Карлос Португал Гувеа, гражданин Бразилии, был арестован в Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) после того, как его временная неиммиграционная виза была отозвана Государственным департаментом.

Гувеа, доцент юридического факультета Университета Сан-Паулу, который преподавал в Гарварде в Кембридже, Массачусетс, в течение осеннего семестра, согласился покинуть страну, заявили в DHS.

Представители Гувеа по связям с прессой в Бразилии опубликовали заявление, в котором говорится, что ему предоставили возможность добровольно покинуть страну.

Гарвард отказался от комментариев.

Арест Гувеа произошел на фоне давления администрации Трампа на Гарвард с целью урегулированию ряда обвинений, выдвинутых против этого учебного заведения. В частности Гарвард обвиняют в том, что университет делает недостаточно для защиты еврейских студентов в кампусе.