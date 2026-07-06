Сильвестру Сталлоне – 80. Фотогалерея

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6 июля исполнилось 80 лет знаменитому американскому актеру, сценаристу, режиссеру и продюсеру Сильвестру Сталлоне.

Сильвестр Гарденцио Сталлоне родился в Нью-Йорке, на Манхэттене. Его отец, Франк Сталлоне-старший, был итальянским иммигрантом, уроженцем Апулии, работал парикмахером и позднее владел салонами красоты. Мать актера, Жаклин "Джеки" Сталлоне, урожденная Лейбофиш, была астрологом, промоутером женского рестлинга и одной из тех ярких американских медийных фигур, которые сами становились частью шоу-бизнеса. По материнской линии у Сталлоне были французские и еврейские корни; его младший брат Франк Сталлоне также стал артистом и музыкантом.

Будущий актер с детства был вынужден преодолевать последствия родовой травмы: повреждение нерва привело к частичному параличу лица, характерной мимике и манере речи, которые позднее стали частью его экранного образа. Детство Сталлоне было непростым: родители развелись, он учился в разных школах, сталкивался с трудностями в учебе и поведении, но постепенно нашел для себя два главных способа самовыражения – спорт и актерство.

Путь Сталлоне в кино начался трудно. В начале 1970-х он перебивался эпизодическими ролями и случайными заработками, пока не написал сценарий о боксере-неудачнике из Филадельфии, которому выпадает шанс выйти на бой с чемпионом мира. Сталлоне настаивал, что сам должен сыграть главную роль, хотя студии предпочли бы взять более известного актера. Так появился "Рокки" (1976) – фильм, снятый за скромные деньги и ставший мировым хитом. Картина получила "Оскар" как лучший фильм, а сам Сталлоне был номинирован одновременно как актер и сценарист, что сразу вывело его в первый ряд Голливуда.

Роль Рокки Бальбоа стала для Сталлоне не просто карьерным прорывом, а его главным мифом: история человека, которого недооценивали, но который выдержал удар и поднялся, во многом совпала с образом самого актера. В последующие десятилетия он неоднократно возвращался к этому персонажу – от сиквелов "Рокки" до поздних фильмов "Рокки Бальбоа" и "Крид", где герой Сталлоне уже выступал не бойцом, а наставником нового поколения.

Вторым великим экранным образом Сталлоне стал Джон Рэмбо. Фильм "Первая кровь" (1982) начинался как драматическая история о травмированном ветеране Вьетнама, не нашедшем себе места в мирной Америке. Позднее серия "Рэмбо" превратилась в один из главных символов боевиков 1980-х: мускулистый одинокий герой, действующий там, где бессильны политики и армии, стал частью массовой культуры холодной войны.

В 1980-е и 1990-е годы Сталлоне был одним из главных лиц голливудского экшена. Он снимался в фильмах "Кобра", "Изо всех сил", "Скалолаз", "Разрушитель", "Специалист", "Судья Дредд", "Дневной свет" и других картинах, в которых его герой чаще всего побеждал не остроумием, а силой воли, физической выносливостью и готовностью идти до конца. При этом актер не ограничивался исполнением ролей: он писал сценарии, продюсировал, режиссировал и тщательно контролировал собственный экранный образ.

Карьера Сталлоне знала и спады. Часть фильмов критики встречали холодно, попытки выйти за пределы жанра боевика не всегда оказывались успешными, а его соперничество с Арнольдом Шварценеггером стало отдельным сюжетом поп-культуры. Но именно способность возвращаться после неудач стала одной из главных черт его биографии. В 2010 году он собрал вместе звезд боевиков прошлого в фильме "Неудержимые", превратив ностальгию по 1980-м в новую франшизу.

Особое место в поздней карьере Сталлоне занял фильм "Крид: Наследие Рокки" (2015). Возвращение к роли Рокки принесло актеру одну из самых высоких оценок критиков за многие годы, премию "Золотой глобус" и новую номинацию на "Оскар". Для зрителей это было не только продолжением знакомой истории, но и редким случаем, когда культовый герой старел вместе со своим исполнителем – без попытки отрицать время, усталость и потери.

В 2020-е годы Сталлоне продолжил работать в кино и на телевидении. Он сыграл в сериале "Король Талсы", где его герой – пожилой мафиози, пытающийся построить новую жизнь после десятилетий в тюрьме. Этот проект показал, что Сталлоне остается востребованным не только как символ старого экшена, но и как актер, способный встроить собственный возраст и биографию в новые жанровые формы.

Личная жизнь Сталлоне много лет находилась в центре внимания прессы. Он был женат трижды. В первом браке с Сашей Чак у него родились два сына – Сейдж и Серджио. Сейдж Сталлоне, актер и режиссер, умер в 2012 году в возрасте 36 лет; Серджио, у которого в детстве был диагностирован аутизм, ведет закрытую жизнь. Второй брак Сталлоне, с датской актрисой и моделью Бригиттой Нильсен, продлился недолго и стал одним из самых обсуждаемых союзов Голливуда 1980-х.

С 1997 года Сталлоне женат на бывшей модели Дженнифер Флавин. У супругов три дочери – София, Систин и Скарлет. В последние годы семья стала частью публичного образа актера: Сталлоне появлялся с женой и дочерьми на светских мероприятиях, а также участвовал в реалити-шоу "Семья Сталлоне". К 80-летию он остается не только одним из самых узнаваемых актеров своего поколения, но и редким примером голливудской звезды, чья экранная легенда – история о боли, упорстве, поражениях и возвращениях – оказалась удивительно близка к его собственной биографии.