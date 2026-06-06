NBS: Пентагон определил уровень угрозы израильского шпионажа за США как "высочайший"

Разведывательное управление министерства обороны США повысило уровень угрозы со стороны иностранной контрразведки в отношении Израиля до "высочайшего", сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих официальных лиц и одного бывшего американского чиновника.

Согласно отчету, Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, "совершенно не соответствует действительности". "Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США", – сказал представитель. "Израильские усилия по сбору разведывательной информации направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном либо необоснованны, либо политически мотивированы".

Пентагон отказался от комментариев.

Представитель Белого дома заявил в своем заявлении: "Вся эта история ложна и исходит от человека, который ничего не знает о происходящем".

По данным NBC, данная оценка угроз появилась на фоне напряженности между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу из-за войны с Ираном.