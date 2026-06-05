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CNN: Израиль тайно размещал военных и разведчиков в Азербайджане во время войны с Ираном

СМИ
Азербайджан
Война с Ираном
ЦАХАЛ
"Мосад"
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 11:21
CNN: Израиль тайно размещал военных и разведчиков в Азербайджане во время войны с Ираном
ChatGPT

CNN сообщает со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями, что во время войны с Ираном Израиль тайно размещал элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане.

По данным телеканала, израильские силы действовали с нескольких точек на юге Азербайджана, недалеко от северной границы Ирана. Эти площадки, как утверждают источники CNN, были частью более широкой сети секретных объектов на Ближнем Востоке, использовавшихся Израилем для подготовки и проведения операций против Ирана.

CNN пишет, что в Азербайджане находились, в частности, подразделения спецназа, выполнявшие задачи, связанные со сбором разведданных и операциями с беспилотниками. Близость к иранской территории позволяла использовать эти объекты как удобный плацдарм для действий против исламской республики.

По данным CNN, секретные площадки в Азербайджане были лишь частью более широкой региональной инфраструктуры. Источники телеканала утверждают, что Израиль использовал тайные военные объекты и базы в нескольких странах, включая Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Сомалиленд.

Официальных подтверждений со стороны Израиля и Азербайджана в публикации не приводится. В последние годы Баку и Иерусалим поддерживают тесные связи в сфере безопасности и энергетики, однако Азербайджан традиционно избегает публичного признания любой деятельности, которая могла бы быть воспринята Тегераном как участие в военных операциях против Ирана.

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