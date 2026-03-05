Азербайджан приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном

После атаки иранских БПЛА кабинет министров Азербайджана принял решение о полном прекращении движения грузовых автомобилей через все пограничные пункты на границе с Ираном. Это решение касается также транзитных грузовых перевозок.

5 марта на территорию Нахичеваньской автономной республики с территории Ирана были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов попал в здание терминала Международного аэропорта Нахичевани, второй взорвался рядом со школой в деревне Шакарабад. Два человека пострадали, нанесен материальный ущерб.