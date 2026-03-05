x
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Азербайджан приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном

Война с Ираном
Азербайджан
время публикации: 05 марта 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 18:02
Азербайджан приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном
Wikipedia.org. Фото: Abdossamad Talebpour

После атаки иранских БПЛА кабинет министров Азербайджана принял решение о полном прекращении движения грузовых автомобилей через все пограничные пункты на границе с Ираном. Это решение касается также транзитных грузовых перевозок.

5 марта на территорию Нахичеваньской автономной республики с территории Ирана были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов попал в здание терминала Международного аэропорта Нахичевани, второй взорвался рядом со школой в деревне Шакарабад. Два человека пострадали, нанесен материальный ущерб.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 марта 2026

Иранский генштаб: "Удар по Азербайджану нанес Израиль"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2026

Власти Азербайджана подтвердили иранский удар по Нахичевани
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2026

AzernNEWS: в Азербайджане взорвались выпущенные из Ирана ракеты