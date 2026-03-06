Трамп: "Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции"

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social: "Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции!".

Запись появилась вскоре после того, как президент Ирана заявил, что некоторые страны пытаются выступить посредниками в прекращении войны.

"После и выбора великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы спасти Иран от уничтожения, сделав его экономически более масштабным, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", – написал Трамп.

"У Ирана будет великое будущее", – добавил он.

Эта публикация, по-видимому, вновь противоречит заявлениям администрации Трампа о том, что смена режима не является одной из целей войны.

За последние 24 часа Трамп в своих интервью неоднократно говорил о том, что хочет сыграть роль в выборе следующего лидера Ирана.