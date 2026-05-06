Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1533-й день войны

Минобороны РФ 6 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Могрица и Лесное Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Крейдянка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 142852 беспилотных летательных аппарата, 659 зенитных ракетных комплексов, 29190 танков и других боевых бронированных машин, 1716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34795 орудий полевой артиллерии и минометов, 60945 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).