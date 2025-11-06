Израильтянин обвиняется в США в вымогательстве и угрозах

Федеральная прокуратура США подала обвинительный акт против Асафа "Аси" Вакнина, 52-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в вымогательстве у организатора частных покерных игр в районе Лос-Анджелеса.

Согласно материалам расследования, поданным в федеральный суд Калифорнии, Вакнин отправлял потерпевшему угрожающие сообщения и требовал около 5000 долларов за каждый проведенный игровой вечер.

В переписке, как утверждает следствие, Вакнин ссылался на убийство Эмиля Лахзиэля – израильтянина, застреленного вскоре после домашней покерной игры в Голливуд-Хиллз в июне 2023 года, – намекая на возможные последствия отказа платить.

В документах указано, что Вакнин – "давно известен" правоохранителям как в Израиле, так и в США.