06 ноября 2025
00:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 ноября 2025
06 ноября 2025
последняя новость: 00:30
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Из-за шатдауна пропускная способность 40 аэропортов США будет сокращена на 10%

США
Авиация
время публикации: 06 ноября 2025 г., 00:30 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 00:30
Из-за шатдауна пропускная способность 40 аэропортов США будет сокращена на 10%
AP Photo/Steven Senne, File

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в среду о сокращении воздушного движения на 10% в 40 крупных аэропортах страны начиная с пятницы. Это необходимо для поддержания безопасности полетов во время продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщает ABC News.

Глава FAA Брайан Бедфорд заявил, что эта мера необходима, поскольку 13 тысяч авиадиспетчеров работают без зарплаты и проявляют признаки усталости и стресса. Бедфорд отметил: "Шатдаун вызывает кадровые проблемы, и мы не можем игнорировать это".

Список затронутых аэропортов планируется опубликовать в четверг, 6 ноября, после встречи с представителями авиакомпаний. По информации CNBC, сокращение затронет примерно 3,5-4 тысячи рейсов ежедневно.

Мир
