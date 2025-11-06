Из-за шатдауна пропускная способность 40 аэропортов США будет сокращена на 10%

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в среду о сокращении воздушного движения на 10% в 40 крупных аэропортах страны начиная с пятницы. Это необходимо для поддержания безопасности полетов во время продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщает ABC News.

Глава FAA Брайан Бедфорд заявил, что эта мера необходима, поскольку 13 тысяч авиадиспетчеров работают без зарплаты и проявляют признаки усталости и стресса. Бедфорд отметил: "Шатдаун вызывает кадровые проблемы, и мы не можем игнорировать это".

Список затронутых аэропортов планируется опубликовать в четверг, 6 ноября, после встречи с представителями авиакомпаний. По информации CNBC, сокращение затронет примерно 3,5-4 тысячи рейсов ежедневно.