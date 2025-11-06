Актриса Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова в суде полностью признала свою вину по делу о незаконном ввозе наркотических веществ. Тарасова сделала заявление сразу после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

Уголовное дело против актрисы, имеющей гражданство России и Израиля, было возбуждено в начале сентября. Поводом стала находка в её багаже: 28 августа Тарасова прилетела рейсом из Тель-Авива в Домодедово, где таможенники обнаружили в её чемодане электронную сигарету с тёмно-коричневым веществом. Экспертиза установила, что внутри находилось масло каннабиса массой 0,38 грамма.