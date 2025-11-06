x
06 ноября 2025
Мир

Трамп о победе Мамдани: "Люди побегут из Нью-Йорка"

Нью-Йорк
Дональд Трамп
Муниципальные выборы
время публикации: 06 ноября 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 08:42
Трамп о победе Мамдани: "Люди побегут из Нью-Йорка"
AP Photo/Rebecca Blackwell

Президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Майами, прокомментировал победу Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка. По его словам, США стоят перед выбором между коммунизмом и здравым смыслом.

"Если вы хотите понять, что заседающие в Конгрессе демократы хотят сделать с Америкой, посмотрите на результаты выборов в Нью-Йорке. Эта партия выставила кандидатом в мэры крупнейшего города даже не социалиста – коммуниста", – сказал он.

По мнению Трампа, люди побегут из Нью-Йорка, мэром которого стал Мамдани. "Я надеюсь, что Нью-Йорк будет в порядке. Наверное, мы немного ему поможем", – заявил Трамп, в прошлом пригрозивший сократить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

Мир
