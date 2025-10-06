Стрельба в Сиднее: около 20 пострадавших, стрелок задержан

Вечером 5 октября западной части Сиднея (район Кройдон-Парк) мужчина, 60 лет, открыл огонь по проезжавшим машинам, в том числе по полицейским, сообщает News.com.au.

В результате вооруженного нападения были ранены не менее 17 человек (по другим данным – до 20). Один пострадавший, мужчина около 50 лет, в тяжелом состоянии. Остальные получили легкие ранения.

Полиция задержала стрелявшего. Он доставлен в больницу под охраной.

Изъяты два длинноствольных ружья из квартиры над коммерческим помещением на Джорджс Ривер. Район на несколько часов блокировали, привлекались тактические группы и авиация.

Власти исключили связи с терроризмом или бандами, мотив стрелка выясняется.