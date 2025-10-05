x
05 октября 2025
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 23:01
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Представлен состав нового правительства Франции

Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 05 октября 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 22:30
Представлен состав нового правительства Франции
AP Photo/Harry Nakos, File

Себастьен Лекорню, 26 дней назад назначенный премьер-министром Франции, 5 октября представил президенту республики Эммануэлю Макрону список из 18 министров, которые войдут в новое правительство. Остальные члены кабинета будут названы в ближайшие дни.

На пост министра вооруженных сил, который в правительстве Франсуа Байру занимал сам Лекорню, назначен бывший министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, ушедший с министерского поста в 2024 году и последний год преподававший в университете Лозанны. Министром экономики и финансов станет Ролан Лекюр.

Брюно Ретайо останется министром внутренних дел, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять министерство иностранных дел. Жеральд Дарманен сохранит пост министра юстиции, Рашида Дати – министра культуры, Элизабет Борн – должность министра национального просвещения, Мануэль Вальс – министра заморских территорий.

7 октября Лекорню должен выступить с программной речью перед Национальным собранием, в котором у сторонников Макрона нет большинства. Его первой задачей станет принятие бюджета. Ультра-левые уже сообщили, что вынесут вотум недоверия новому премьер-министру.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

В Париже прошла церемония смены главы правительства Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 сентября 2025

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабинету Франсуа Байру