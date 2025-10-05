Представлен состав нового правительства Франции

Себастьен Лекорню, 26 дней назад назначенный премьер-министром Франции, 5 октября представил президенту республики Эммануэлю Макрону список из 18 министров, которые войдут в новое правительство. Остальные члены кабинета будут названы в ближайшие дни.

На пост министра вооруженных сил, который в правительстве Франсуа Байру занимал сам Лекорню, назначен бывший министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, ушедший с министерского поста в 2024 году и последний год преподававший в университете Лозанны. Министром экономики и финансов станет Ролан Лекюр.

Брюно Ретайо останется министром внутренних дел, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять министерство иностранных дел. Жеральд Дарманен сохранит пост министра юстиции, Рашида Дати – министра культуры, Элизабет Борн – должность министра национального просвещения, Мануэль Вальс – министра заморских территорий.

7 октября Лекорню должен выступить с программной речью перед Национальным собранием, в котором у сторонников Макрона нет большинства. Его первой задачей станет принятие бюджета. Ультра-левые уже сообщили, что вынесут вотум недоверия новому премьер-министру.