СМИ: на параде в Китае Путин и Си Цзиньпин говорили о бессмертии и пересадке органов

Агентство Reuters по требованию Центрального телевидения Китая (CCTV) удалило четырехминутное видео с военного парада в Пекине, на котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность увеличения продолжительности жизни с помощью современных технологий, пишет "Медуза".

В сообщении Reuters говорится, что первоначально CCTV предоставило разрешение на использование записи парада, в том числе момента, на котором Си и Путин идут на трибуну и разговаривают. Агентство смонтировало из полученного материала видео длительностью четыре минуты и распространило его среди тысячи своих подписчиков по всему миру, среди которых крупнейшие телеканалы. Свои версии видео также распространили и другие международные агентства.

5 сентябня Reuters получило официальное письмо от юридического отдела CCTV, в котором телекомпания требовала удалить видео. В нем утверждалось, что агентство нарушило условия использования записи. "Редакционная обработка материала привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированной трансляции", – говорилось в письме.

В итоге Reuters удалило видео, отметив при этом, что не нашло со своей стороны каких-либо нарушений.

Военный парад в Пекине прошел 3 сентября. На видео попал момент, когда Си Цзиньпин и Путин шли на трибуну. В этот момент можно услышать, как переводчик китайского лидера переводит для Путина слова Си: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок". Затем слышно, как китайский переводчик передает Си ответ Путина на его слова: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия". "Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет", – говорит в ответ Си.

Путину и Си Цзиньпину по 72 года.