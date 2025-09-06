x
06 сентября 2025
06 сентября 2025
Мир

В Лондоне задержаны 12 демонстрантов, выступавших в поддержку Palestine Action

Великобритания
время публикации: 06 сентября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 17:55
В Лондоне задержаны 12 демонстрантов, выступавших в поддержку Palestine Action
AP Photo/Frank Augstein

В Лондоне полиция задержала 12 демонстрантов, выступавших в поддержку пропалестинской организации Palestine Action, признанной террористической и объявленной вне закона.

Их задержали во время демонстрации перед зданием парламента, когда они скандировали: "Против геноцида. В поддержку Palestine Action".

В июле этого года Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов поддержала законопроект об объявлении пропалестинской группировки Palestine Action террористической организацией.

Закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет.

За последние недели были арестованы сотни сторонников этой организации.

Мир
