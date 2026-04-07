x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кавалеру высшей награды Австралии предъявлено обвинение в военных преступлениях

Австралия
Афганистан
время публикации: 07 апреля 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 14:10

В Международном аэропорту Сиднея арестован ветеран спецподразделения австралийской армии Бен Робертс-Смит, удостоенный Креста Виктории за исключительную доблесть в бою. Ему предъявлены обвинение в убийстве мирных афганцев. Это квалифицируется как военные преступления.

Робертс-Смит закончил службу в Афганистане в 2012 году. Помимо Креста Виктории он был удостоен множества других медалей. Крест, высшую награду Австралии, он получил после того, как в рукопашном бою в одиночку уничтожил пулеметный расчет талибов, из-за которого был вынужден залечь его взвод коммандос.

После войны он вернулся на родину национальным героем. В 2013 году его избрали отцом года, он получал значительные гонорары за публичные выступления, его портрет появился в военном музее.

Идиллия была нарушена в 2018 году, когда три издания опубликовали результаты расследования, согласно которым, Робертс-Смит не был рыцарем без страха и упрека. В публикациях утверждалось, что он убил по меньшей мере шестерых безоружных боевиков и мирных жителей – все это, когда бой уже закончился.

Как утверждалось, он сбросил с 10-метрового утеса крестьянина, не представлявшего никакой опасности, а потом добил его выстрелом. Он издевался над новобранцами, а также учредил ритуал, по которому каждый из них должен был убить пленного, чтобы доказать принадлежность к подразделению.

Он обвинил журналистов в клевете, однако в 2023 году проиграл суд. Согласно вердикту, вынесенному судьей Энтони Бесанко, ответчикам удалось доказать, что публикации являются правдивыми. Уже тогда высказывались предположение, что за гражданским процессом последует уголовный.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
