Кавалеру высшей награды Австралии предъявлено обвинение в военных преступлениях

В Международном аэропорту Сиднея арестован ветеран спецподразделения австралийской армии Бен Робертс-Смит, удостоенный Креста Виктории за исключительную доблесть в бою. Ему предъявлены обвинение в убийстве мирных афганцев. Это квалифицируется как военные преступления.

Робертс-Смит закончил службу в Афганистане в 2012 году. Помимо Креста Виктории он был удостоен множества других медалей. Крест, высшую награду Австралии, он получил после того, как в рукопашном бою в одиночку уничтожил пулеметный расчет талибов, из-за которого был вынужден залечь его взвод коммандос.

После войны он вернулся на родину национальным героем. В 2013 году его избрали отцом года, он получал значительные гонорары за публичные выступления, его портрет появился в военном музее.

Идиллия была нарушена в 2018 году, когда три издания опубликовали результаты расследования, согласно которым, Робертс-Смит не был рыцарем без страха и упрека. В публикациях утверждалось, что он убил по меньшей мере шестерых безоружных боевиков и мирных жителей – все это, когда бой уже закончился.

Как утверждалось, он сбросил с 10-метрового утеса крестьянина, не представлявшего никакой опасности, а потом добил его выстрелом. Он издевался над новобранцами, а также учредил ритуал, по которому каждый из них должен был убить пленного, чтобы доказать принадлежность к подразделению.

Он обвинил журналистов в клевете, однако в 2023 году проиграл суд. Согласно вердикту, вынесенному судьей Энтони Бесанко, ответчикам удалось доказать, что публикации являются правдивыми. Уже тогда высказывались предположение, что за гражданским процессом последует уголовный.