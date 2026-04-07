07 апреля 2026
последняя новость: 15:40
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 15:40
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В Калифорнии во время поиска пасхальных яиц был обнаружен человеческий череп

время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:31
В Калифорнии во время поиска пасхальных яиц был обнаружен человеческий череп
Wikipedia.org. Фото: MatthewAndrew

7 марта власти сообщили, что во время пасхального мероприятия по поиску яиц в одном из парков южной Калифорнии обнаружили человеческий череп. Останки нашли в 6 марта днем в парке Де Форест в городе Лонг-Бич, говорится в заявлении местной полиции, пишет NBC News.

Позже представители правоохранительных органов подтвердили, что найденный череп действительно принадлежит человеку. В офисе судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес уточнили, что вместе с ним была обнаружена и нижняя челюсть. Журналисты сообщают, что останки находились неподалеку от пешеходной тропы.

Пресс-секретарь полиции Лонг-Бич Андреа Моран отметила, что находку сделали во время частного мероприятия в парке площадью около 20 гектаров, где есть набережная, прогулочные маршруты и пресноводные болота.

Мир
