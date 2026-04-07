07 апреля 2026
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 15:50
07 апреля 2026
Мир

Правительство России торпедировало законопроект, запрещающий депутатам иметь недвижимость за рубежом

Законы
Россия
время публикации: 07 апреля 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 14:26
Правительство России торпедировало законопроект, запрещающий депутатам иметь недвижимость за рубежом
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за границей. Об этом пишет "Коммерсант".

За введение запрета выступила фракция КПРФ в Государственной думе. "В условиях колоссального санкционного давления на Российскую Федерацию наличие имущества в любом иностранном государстве может послужить дополнительным рычагом давления", – говорилось в сопроводительной записке к законопроекту.

Правительственная комиссия в своем отзыве признала законопроект заслуживающим внимания, однако отметила, что "реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства".

Отметим, что коммунисты выступают с подобной инициативой уже в третий раз. В 2014 году он был отклонен Госдумой, а в 2022 – возвращен автору.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 марта 2026

В Думу внесен законопроект, позволяющий Путину направлять войска в страны, где преследуют россиян
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 декабря 2025

В Госдуму РФ внесен законопроект, ограничивающий права уехавших из-за политического преследования
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Россия намерена национализировать "бесхозное" жилье на захваченных украинских территориях