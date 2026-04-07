Правительство России торпедировало законопроект, запрещающий депутатам иметь недвижимость за рубежом

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за границей. Об этом пишет "Коммерсант".

За введение запрета выступила фракция КПРФ в Государственной думе. "В условиях колоссального санкционного давления на Российскую Федерацию наличие имущества в любом иностранном государстве может послужить дополнительным рычагом давления", – говорилось в сопроводительной записке к законопроекту.

Правительственная комиссия в своем отзыве признала законопроект заслуживающим внимания, однако отметила, что "реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства".

Отметим, что коммунисты выступают с подобной инициативой уже в третий раз. В 2014 году он был отклонен Госдумой, а в 2022 – возвращен автору.