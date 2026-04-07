07 апреля 2026
Мир

В Китае открылся самый длинный в мире эскалатор под открытым небом

время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:37 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:37
AP Photo/Andy Wong

В Китае начал работать самый длинный уличный эскалатор в мире, сообщает CNN. Сооружение под названием "Богиня" находится в городе Ушань. Его общая длина достигает около 905 метров, а перепад высоты – примерно 240 метров. При этом это не один сплошной эскалатор, а комплекс из примерно двух десятков отдельных эскалаторов и лифтов.

По словам руководителя проекта Хуан Вэя из компании China Railway Eryuan Engineering Group, аналогичных проектов в стране на данный момент нет – ни реализованных, ни строящихся. Необычная протяженность конструкции объясняется горным рельефом региона. Chongqing часто называют "киберпанковским" городом из-за его многоуровневой застройки, где улицы, здания и общественные пространства располагаются вертикально.

Представитель Schindler China Ду Ин отметил, что без такого сложного рельефа реализовать подобный проект было бы невозможно. Поездка по всей системе "Богини" занимает около 21 минуты. Эскалатор уже активно используется: например, во время празднования Китайского Нового года им воспользовались около 450 тысяч человек.

