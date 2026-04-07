Мир

Трамп предупредил Иран: "Целая цивилизация может погибнуть этой ночью"

время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:47
Трамп предупредил Иран: "Целая цивилизация может погибнуть этой ночью"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

За 12 часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого Тегерану, президент США Дональд Трамп опубликовал новое предупреждение.

"Целая цивилизация может погибнуть этой ночью и уже никогда она не возродится. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, именно так и будет", – написал Трамп в социальной сети Truth Social, добавив, что теперь, когда "другие, более умные и менее радикальные умы" взяли верх, возможно "нечто революционно прекрасное". Этот пост он завершил словами: "47 лет вымогательства, коррупции и убийств наконец-то закончатся. Да благословит Господь великий народ Ирана!".

Крайний срок, установленный Трампом, истекает в 20:00 по восточному времени (в 03:00 по израильскому времени). Он пообещал, что если условия ультиматума не будут выполнены, США нанесут удары по иранской инфраструктуре, включая мосты и электростанции.

