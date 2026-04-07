Взрыв на топливном терминале на берегу Панамского канала

Один человек погиб и двое пострадали в Панаме результате взрыва перевозившей топливо автоцистерны рядом с мостом через Панамский канал. Взрыв произошел на терминале для загрузки транспорта топливом.

Глава пожарной охраны Панамы Виктор Альварес сообщил, что погибший – работник терминала, пострадавшие – прибывшие на вызов пожарные. Мост двух Америк закрыт, но движение по каналу продолжается. Ведется следствие.

Панамский канал соединяет Атлантический и Тихий океаны и является одной из наиболее важных транспортных артерий мира. В условиях, когда Иран перекрыл Ормузский пролив, а хуситы угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, таким "бутылочным горлышкам" уделяется особое внимание.