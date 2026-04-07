Трамп пригрозил тюрьмой журналистам, рассказавшим об операции по спасению летчика в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил отправить в тюрьму журналистов, которые первыми сообщили о проведении операции по спасению второго члена экипажа сбитого в Иране американского самолета.

"Мы обратимся в СМИ, которое опубликовало это информацию, и скажем: это вопрос национальной безопасности – выдайте источник, или отправитесь в тюрьму. Если журналист этого не сделает, мы так и поступим", – цитирует президента CNN.

По его словам, СМИ первыми сообщили, что местонахождение второго члена экипажа неизвестно, и ведутся его поиски. Так об этом узнали иранские военные, и началась "гонка", кто первым найдет пропавшего летчика.

"Утечка значительно осложнила проведение операции. Так все в Иране узнали, что где-то на их территории находится пилот, который борется за жизнь", – сказал Трамп. При этом он не назвал ни издания, ни журналистов, против которых он выдвинул обвинения.

"Права СМИ публиковать материалы о том, что представляет общественный интерес, гарантированы Первой поправкой – включая новости, публикацию которых правительство стремится не допустить. Трамп пытается запугать прессу, чтобы не дать ей выполнять свою задачу", – заявил, комментируя слова президента, глава Института Первой поправки Колумбийского университета Джамиль Джаффер.