последняя новость: 23:18
Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию с Ираном

США
Иран
Дональд Трамп
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 23:09
Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию с Ираном
Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент был ознакомлен с этим предложением, и ответ последует", – приводит слова Левитт журналист портала Axios Барак Равид.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.

В публикации в соцсети Х Шахбаз Шариф призвал воюющие стороны в течение двух недель соблюдать режим прекращения огня, чтобы "предоставить возможность дипломатическим усилиям привести к окончательному урегулированию конфликта".

До сих пор Тегеран не принимал условия прекращения огня. Но, как передает Reuters со ссылкой на некого высокопоставленного иранского чиновника, в настоящее время Тегеран "положительно рассматривает предложение о двухнедельном прекращении огня".

