Премьер-министр Пакистана попросил Трампа продлить срок ультиматума Ирану на две недели

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах с Ираном, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить срок ультиматума Ирану на две недели.

В публикации в соцсети Х Шахбаз Шариф призвал воюющие стороны в течение двух недель соблюдать режим прекращения огня, чтобы "предоставить возможность дипломатическим усилиям привести к окончательному урегулированию конфликта".