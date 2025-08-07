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Мир

Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 07 августа 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 00:32
Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским на следующей неделе
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, после чего он организует трехстороннюю встречу президентов России, Украины и США – в надежде добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом президента. Трамп сообщил о своем плане в разговоре с европейскими лидерами, отметив, что встреча будет включать только самого Дональда Трампа, Путина и Зеленского.

Пока неясно, согласны ли Зеленский и Путин на подобную встречу, однако президент Украины ранее прокомментировал свой телефонный разговор с Дональдом ТрампомЮ отметив: "Судя по тому, что звучало в Москве, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни США".

Мир
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