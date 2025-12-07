x
07 декабря 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 4 из 5 ракет, 175 из 241 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 77 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 07 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 09:20
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 4 из 5 ракет, 175 из 241 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 77 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М" и 241 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате двух ракет "Кинжал", двух ракет "Искандер-М" и 175 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 65 ударных БПЛА в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской и Полтавской областях, нанесен ущерб энергообеспечению города Кременчуг.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 77 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Чечни, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

