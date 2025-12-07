Извержение вулкана Килауэа на Гавайях: зафиксирован фонтан лавы высотой 370 метров

Вулкан Килауэа на Гавайях во время 38-го эпизода текущего извержения выбросил фонтан лавы высотой около 370 метров, сообщает Геологическая служба США (USGS).

На действующем кратере впервые за нынешний цикл извержения одновременно наблюдались три фонтана примерно одинакового размера – крайне редкое для вулканов явление.

Согласно заявлению USGS, активными были одновременно три кратера. Высота фонтанов южного кратера достигала примерно 1,2 тысячи футов (около 370 м), тогда как фонтаны северных кратеров значительно опустились по сравнению со своим пиковым значением в 500 футов (150 м). До того как южный кратер стал доминирующим, специалисты наблюдали три фонтана лавы высотой до 150 метров каждый – два из северных кратеров и один из южного.

В USGS подчеркнули, что такой "тройной фонтан" является чрезвычайно редким явлением и зафиксирован на Килауэа впервые в ходе текущего извержения. Наблюдения продолжаются, ученые следят за изменениями активности кратеров и возможным влиянием извержения на окружающую территорию.