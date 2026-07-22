Джейсон Удэ признан виновным в преднамеренном убийстве Елены Гранберг

Окружной суд Центрального округа в Лоде признал Джейсона Удэ (Джейсона Блейза) виновным в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах Елены Гранберг, совершенном в августе 2022 года. Суд согласился с позицией прокуратуры и постановил, что обвиняемый заранее спланировал убийство женщины, с которой дружил около четырех лет.

По материалам дела, Удэ неоднократно предлагал Гринберг изменить характер их отношений на романтический, однако получил отказ. После этого он решил убить ее, заранее подготовив нож и бутылки с бензином. По дороге к квартире сестры женщины он остановил автомобиль на парковке железнодорожной станции в Реховоте и нанес жертве многочисленные ножевые ранения.

После убийства Удэ вывез тело на открытую местность в Реховоте, облил его бензином, но по неизвестной причине не поджег, после чего вернулся домой.

Суд единогласно отверг утверждения обвиняемого о провокации со стороны погибшей и указал на многочисленные противоречия и ложь в его показаниях. В приговоре отмечено, что характер его действий не оставляет сомнений в том, что убийство было заранее спланировано.

Слушание по вопросу о назначении наказания назначено на 7 октября 2026 года.