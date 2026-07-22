x
22 июля 2026
|
последняя новость: 12:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июля 2026
|
22 июля 2026
|
последняя новость: 12:05
22 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Государство Израиль впервые потребовало лишить гражданства осужденных за помощь врагу

Расследование
Судебные решения
Связь
ХАМАС
время публикации: 22 июля 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 11:55
Государство Израиль впервые потребовало лишить гражданства осужденных за помощь врагу
AP Photo/Tsafrir Abayov

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа беспрецедентное ходатайство о лишении израильского гражданства двух заключенных по делам о преступлениях против безопасности – Рани Ауфа и Шади Айди. Заявление подано по просьбе премьер-министра, которому переданы соответствующие полномочия главы МВД, и с одобрения юридического советника правительства.

Ауф и Айди работали в компании Cellcom и имели расширенный доступ к ее компьютерным системам и инфраструктуре. Суд установил, что они планировали во время войны или военной операции нарушить работу сети компании, обслуживающей в том числе силовые структуры, чтобы помочь ХАМАСу.

По данным следствия, Ауф поддерживал связь с руководителями ХАМАСа в Турции и при содействии Айди передавал им конфиденциальную информацию о телекоммуникационной инфраструктуре Израиля, системе защиты Cellcom и способах ее обхода. Они также намеревались внедрить технические средства, которые позволили бы в нужный момент вывести сеть из строя.

Оба признали вину в сговоре с целью оказания помощи врагу во время войны и передаче врагу информации с намерением причинить ущерб безопасности государства. Ауф был также осужден за контакт с иностранным агентом и сообщение о намерении совершить измену. В 2024 году он получил 11 лет тюрьмы, Айди – пять с половиной лет.

Прокуратура считает их действия "крайним и исключительным нарушением обязанности верности государству". Это первое ходатайство об аннулировании гражданства за нарушение верности Израилю, поданное в рамках уголовной процедуры после вынесения приговора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 октября 2022

Разрешено к публикации: ХАМАС завербовал инженеров "Селком" для осуществления диверсии