Государство Израиль впервые потребовало лишить гражданства осужденных за помощь врагу

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа беспрецедентное ходатайство о лишении израильского гражданства двух заключенных по делам о преступлениях против безопасности – Рани Ауфа и Шади Айди. Заявление подано по просьбе премьер-министра, которому переданы соответствующие полномочия главы МВД, и с одобрения юридического советника правительства.

Ауф и Айди работали в компании Cellcom и имели расширенный доступ к ее компьютерным системам и инфраструктуре. Суд установил, что они планировали во время войны или военной операции нарушить работу сети компании, обслуживающей в том числе силовые структуры, чтобы помочь ХАМАСу.

По данным следствия, Ауф поддерживал связь с руководителями ХАМАСа в Турции и при содействии Айди передавал им конфиденциальную информацию о телекоммуникационной инфраструктуре Израиля, системе защиты Cellcom и способах ее обхода. Они также намеревались внедрить технические средства, которые позволили бы в нужный момент вывести сеть из строя.

Оба признали вину в сговоре с целью оказания помощи врагу во время войны и передаче врагу информации с намерением причинить ущерб безопасности государства. Ауф был также осужден за контакт с иностранным агентом и сообщение о намерении совершить измену. В 2024 году он получил 11 лет тюрьмы, Айди – пять с половиной лет.

Прокуратура считает их действия "крайним и исключительным нарушением обязанности верности государству". Это первое ходатайство об аннулировании гражданства за нарушение верности Израилю, поданное в рамках уголовной процедуры после вынесения приговора.