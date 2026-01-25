В Китае начато расследование против члена политбюро ЦК КПК

В КНР начато расследование против двух высокопоставленных военных, переживших предыдущие чистки командования Народно-освободительной армии Китая. Они подозреваются в серьезных нарушениях закона и воинской дисциплины.

Один и них – генерал Чжан Юся, член политбюро коммунистической партии и заместитель председателя Центрального военного совета – высшего органа военно-политического руководства НОАК. Второй – начальник штаба ЦВС генерал Лю Чжэньли.

"Это еще раз демонстрирует четкую позицию ЦК КПК и Центрального военного совета: борьба с коррупцией ведется в соответствии с принципами нулевой терпимости, отсутствия запретных зон и полного охвата", – говорится в заявлении министерства обороны КНР.

Главой Центрального военного совета является председатель КНР Си Цзиньпин. После его прихода к власти в 2012 году в Китае была развернута борьба с коррупцией, в ходе которой от занимаемых должностей были освобождены около 200000 чиновников. Это позволило главе государства консолидировать власть.