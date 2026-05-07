Белорусский тяжелоатлет, чемпион мира и Европы, попался на допинге
время публикации: 07 мая 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 13:08
В допинг-пробе белорусского тяжелоатлета Евгения Тихонцева обнаружен гормон роста, сообщает "Спорт-экспресс".
У спортсмена есть право запросить вскрытие пробы Б.
Евгений Тихонцев - чемпион мира и Европы 2019 года (весовая категория до 96 кг). бронзовый призер Парижской олимпиады (весовая категория до 102 кг), чемпион Европы 2024 и 2025 годов.
