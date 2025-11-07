Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1353-й день войны

Минобороны РФ 7 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 1 по 7 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области. Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 1 по 7 ноября в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники, в том числе девять боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, и 27 боевых бронированных машин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий. Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный. Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 32 раза прорвать окружение. В данном районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95376 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25889 танков и других боевых бронированных машин, 1609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31134 орудия полевой артиллерии и минометов, 46064 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).