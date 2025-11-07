x
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 94 из 128 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 11 беспилотников

время публикации: 07 ноября 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 11:05
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 128 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 94 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 31 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской, Сумской и Харьковской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 11 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Калужской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

