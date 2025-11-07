x
07 ноября 2025
Мир

В аэропорту Пхукета задержан израильтянин – в багаже нашли магазин с патронами

Полиция
Таиланд
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 11:14
Sakhu Police

Израильский турист задержан в международном аэропорту Пхукета после того, как при досмотре в его чемодане обнаружили магазин, снаряженный 29 патронами калибра 5,56 мм.

По данным полиции участка Сакху, задержанного доставили на допрос по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, магазин и патроны изъяты, пишет The Phuket News.

Об инциденте также сообщили израильские СМИ.

МИД Израиля пока не комментирует этот инцидент в Таиланде.

Это не первый случай, когда израильтяне отправляются за границу, забыв в багаже патроны.

