В аэропорту Пхукета задержан израильтянин – в багаже нашли магазин с патронами

Израильский турист задержан в международном аэропорту Пхукета после того, как при досмотре в его чемодане обнаружили магазин, снаряженный 29 патронами калибра 5,56 мм.

По данным полиции участка Сакху, задержанного доставили на допрос по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, магазин и патроны изъяты, пишет The Phuket News.

Об инциденте также сообщили израильские СМИ.

МИД Израиля пока не комментирует этот инцидент в Таиланде.

Это не первый случай, когда израильтяне отправляются за границу, забыв в багаже патроны.