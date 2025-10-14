В Таиланде задержаны четверо израильтян, шумно праздновавших окончание войны в Газе

На таиландском острове Пханган после жалобы соседей на шум были задержаны четверо туристов из Израиля. Израильтяне, которым 26-27 лет, заявили, что они резервисты и праздновали окончание войны в Газе. Об этом сообщил сайт 13-го телеканала.

В таиландских СМИ называются имена израильтян: Даниэль, Кфир, Давид и Гай. Они арендовали частную виллу. По словам туристов, вместе с ними праздновали еще 10-15 израильтян, которые покинули вечеринку до приезда полиции.

Во время обыска на вилле был обнаружен пакет с веществом, похожим на кокаин. В анализах задержанных обнаружены следы наркотиков.

Офицер местной полиции заявил СМИ, что задержанные утверждают, будто приобрели наркотические вещества у незнакомых им ранее израильтян, которые присутствовали на вечеринке.