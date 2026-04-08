08 апреля 2026
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 апреля 2026
08 апреля 2026
последняя новость: 11:35
Лидер тайваньского Гоминьдана прибыла в Китай с "визитом мира"

Китай
время публикации: 08 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 10:59
В Китай с шестидневным визитом прибыла лидер находящейся в оппозиции тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Это первый подобный визит за десять лет, и он проходит на фоне усиления китайского политического и военного давления на остров, который официальный Пекин считает своим.

"Данная поездка рассматривается как важная часть обменов и диалога между партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая /КПК/ в новой обстановке", – передает агентство "Синьхуа". Ожидается, что лидер Гоминьдана встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В Нанкине она посетила мавзолей основателя партии Сунь Ятсена.

Агентство цитирует официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня, заявившего, что "укрепление обменов и диалога между двумя партиями окажет важное позитивное влияние на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и содействие мирному развитию межбереговых отношений".

Большинство населения Тайваня по-прежнему выступают против формального провозглашения независимости, поддерживая заключенное представителями КНР и Республики Китай в 1992 году соглашение, декларирующего, что они являются не отдельными государствами, а частями единого Китая.

Чжэн Ливэнь заявила, что предпринимает путешествие во имя мира. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия заявила, что она пляшет под дудку коммунистов и обвинила пекинские власти в дестабилизации ситуации в регионе.

